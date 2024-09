A reta final de 2024 será de muitas definições no Grêmio. E a situação de Soteldo, 27 anos, será uma delas. Na briga para deixar de vez os arredores do Z-4 e entrar na disputa por uma das vagas à Libertadores, o Tricolor conta com bons desempenhos de seus jogadores. Mas além da expectativa de contribuir a campanha de recuperação no Brasileirão, o camisa 7 terá seu futuro resolvido até o fim de dezembro.