Em seu retorno à Arena, após abrir 2 a 0, o Grêmio cometeu erros e que custaram caro. Com uma expulsão no início da partida e dois pênaltis contra na segunda etapa, o Tricolor levou a virada para o Atlético-MG por 3 a 2. As críticas, por consequência, também foram destinadas a Renato, especialmente por suas substituições.