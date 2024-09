A manhã de domingo (1º) na Arena começou com festa, homenagens e esperança para o Grêmio. Depois de 134 dias sem jogar em Porto Alegre, no entanto, o retorno para casa não foi como o esperado pelos mais de 10 mil gremistas que foram ao estádio. A partida terminou com a frustração de uma virada quase improvável sofrida para o Atlético-MG. A derrota por 3 a 2 ficou marcada pelos erros gremistas.