Artilheiro na base, precoce e versátil: a trajetória de Miguel Monsalve até chegar ao Grêmio

Uma relação especial marca a trajetória de Miguel Monsalve, 20 anos, no futebol. O seu talento para encontrar o gol. Uma característica que já ficou em evidência em sua rápida trajetória no Grêmio. São dois gols e duas assistências em apenas sete jogos pelo Tricolor. Uma participação decisiva a cada 103 minutos que esteve em campo. O que já respaldou para ser titular da equipe e uma das principais apostas para terminar bem 2024 e buscar títulos maiores do que o Gauchão a partir de 2025. Ele tem contrato até o final de 2028.