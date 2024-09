O Grêmio vive uma espécie de “disputa por posição” entre os seus auxiliares-técnicos. Com Renato Portaluppi suspenso pelo STJD, três assistentes do treinador podem comandar o time na partida contra o Bragantino, no próximo domingo (15). Afinal, Alexandre Mendes, James Freitas e Marcelo Salles vêm se revezando ao lado do comandante no campo nas últimas partidas.