O empate com o Corinthians, na Arena Itaquera, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, terminou com um sentimento de que o Grêmio deixou escapar a oportunidade de voltar de São Paulo em vantagem após ter jogado mais de 40 minutos com um homem a mais. O Desenho Tático de ZH explica as mudanças feitas por Ramón Díaz e Renato Portaluppi no segundo tempo, trocas que dificultaram para o Tricolor aproveitar a superioridade numérica.