Ficou no quase, mas o Grêmio volta a Porto Alegre nesta quinta-feira (1º) sem a vantagem tão desejada na Copa do Brasil. Com um jogador a mais por quase 40 minutos no segundo tempo, até a expulsão de Gustavo Nunes nos acréscimos, o Tricolor não conseguiu sair do empate sem gols com o Corinthians na partida de ida das oitavas de final da competição.