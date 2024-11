Aos 27 anos Max Verstappen conquistou neste domingo (24) o tetracampeonato da Fórmula 1. O título veio após o holandês da Red Bull terminar em quinto lugar no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, faturando o Mundial de pilotos com três etapas de antecedência. Este é o quarto troféu consecutivo do piloto, que acumula feitos nas pistas desde o início promissor no kart.