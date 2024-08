O Couto Pereira será a casa do Grêmio pela quinta vez em 2024. O momento da equipe dentro de campo, que saiu da zona de rebaixamento, faz a procura por ingressos aumentar para a partida desta quarta-feira (7), pela Copa do Brasil, contra o Corinthians. Para este jogo, o Tricolor projeta um público semelhante ao do Gre-Nal 442.