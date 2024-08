O retorno da Arena como casa do Grêmio será gradual e com algumas dificuldades em virtude do problema de energia elétrica no local. A gestora do estádio indicou que até o final de setembro todas partidas a serem realizadas precisam ser no período diurno. No total, seis confrontos podem ser impactados. O Tricolor tenta negociar com CBF e Conmebol o tema.