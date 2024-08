A espera do Grêmio para voltar à Arena pode levar mais alguns dias. Enquanto aguarda autorização das autoridades de segurança, CBF e também a conclusão das obras realizadas pela Arena Porto-Alegrense, o Tricolor entrou em contato com o Juventude para usar o Estádio Alfredo Jaconi no dia 17 de agosto, na partida contra o Bahia.