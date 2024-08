O Grêmio foi eliminado nas penalidades pela segunda vez na temporada ao perder para o Fluminense nas oitavas da Libertadores nesta terça-feira (20). A primeira havia sido contra o Corinthians, na Copa do Brasil, duas semanas antes. Em ambas, o Tricolor contava com Marchesín no gol, que não fez nenhuma defesa e acertou o canto em apenas duas ocasiões.