Depois de chegadas e saídas na janela de transferências, o torcedor do Grêmio verá neste sábado, às 19h, a primeira versão do time com os quatro reforços vindos do Exterior. Preservando titulares para a disputa da Libertadores, o técnico montará uma escalação alternativa para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Um duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão, mas que poderá ter reflexos para a decisão de terça-feira, contra o Fluminense.