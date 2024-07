O Grêmio perdeu mais uma no Brasileirão. O algoz da vez foi o Cruzeiro, que bateu o Tricolor por 2 a 0. O resultado aumenta no clube o clima de crise, que se agravou após o final da partida, quando torcedores gremistas arremessaram pipocas em Renato e nos jogadores, que estavam a caminho do vestiário.