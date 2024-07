O técnico Renato Portaluppi explicou, após o jogo de domingo (14) contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil, os motivos da reunião entre ele e a direção da Geral do Grêmio na última quinta-feira (11). A conversa com os integrantes da torcida organizada ocorreu um dia após a derrota para o Cruzeiro pelo Brasileirão, em Caxias do Sul.