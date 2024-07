Integrantes da Geral do Grêmio se reuniram, nesta quinta-feira (11), com o técnico Renato Portaluppi no CT Luiz Carvalho após a nona derrota no Brasileirão — perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, em Caxias do Sul, na quarta (10). Na competição, a equipe está na 18ª posição, com apenas 11 pontos em 42 disputados.