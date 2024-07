Além de suprirem carências do elenco, os dois novos reforços do Grêmio conquistaram a direção e a comissão técnica pela polivalência. Tanto o meia colombiano Miguel Monsalve, 20 anos quanto o atacante uruguaio Matías Arezo, 21 anos, já acertados com o clube, podem atuar em diversas funções do setor ofensivo, dando mais opções táticas a Renato Portaluppi.