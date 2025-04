O motivo da ausência de Cristian Olivera do duelo entre Grêmio e Ceará

Olivera em ação contra o Atlético-MG. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O atacante uruguaio está fora do confronto por um desgaste no músculo adutor da coxa. Para prevenir uma lesão, ele foi cortado da viagem a Fortaleza.

Diante do Ceará, as opções do Grêmio para a ponta direita são Pavon e Aravena.

Kike foi titular do Uruguai pelas Eliminatórias no duelo contra a Bolívia, em El Alto, na semana passada. Na sequência atuou os 90 minutos da vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG e entrou no segundo tempo contra o Sportivo Luqueño.

O atleta gremista retornará aos planos de Quinteros para o confronto com o Atlético Grau, no próxima terça (8), pela Copa Sul-Americana.