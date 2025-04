Novidade entre os relacionados do Grêmio, volante tem oferta do CRB e prioriza saída para a Europa

Jogador tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2027. Lucas UEBEL / Grêmio,Divulgação

Após dois meses, o volante Ronald voltou a ser relacionado para um jogo do Grêmio. O jovem de 21 anos compõe a delegação que estará em Fortaleza para encarar o Ceará, neste sábado (5), pela segunda rodada do Brasileirão. Coincidência ou não, o chamado do técnico Gustavo Quinteros ocorre depois que o atleta quase foi emprestado ao CRB.

Na última semana, o clube de Maceió consultou o Tricolor, demonstrando interesse em contratá-lo por empréstimo para a disputa da Série B. Porém, o jogador revelou que prefere permanecer no Tricolor, aguardando a janela de transferências do meio de ano.

Ronald já manifestou à diretoria gremista que tem o interesse de jogar na Europa, já que foi convidado para retirar a naturalização e defender a seleção polonesa. Inclusive, foi apresentada uma oferta de empréstimo do Górnik Zabrze, da Polônia, mas as condições do negócio não agradaram ao Grêmio.

A ideia é aguardar uma nova proposta na metade do ano. O período de contratações na Europa varia de acordo com o país. Na Polônia, por exemplo, a janela abre somente no dia 20 de junho e fecha em 8 de setembro.

Revelado na base gremista, o volante ainda não disputou nenhuma partida nesta temporada, tendo sido apenas relacionado para as duas primeiras rodadas do Gauchão, contra Brasil-Pel e Caxias, no fim de janeiro. O contrato com o Tricolor vai até dezembro de 2027.