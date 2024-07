Depois de conquistar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil neste domingo (14), Renato Portaluppi exaltou do Grêmio, ao mesmo tempo em que reconheceu dificuldades no Brasileirão. Dois pontos foram reiterados ao longo da entrevista coletiva: a falta de um "homem de área" e a impossibilidade de jogar na Arena.