Renato comenta saída de JP Galvão do Grêmio: "Tem que seguir seu caminho"

Contrato do centroavante com o clube gaúcho se encerra no final do mês. Jogador se tornou símbolo da má fase tricolor e tem sido criticado pela falta de gols e pouca contribuição quando está em campo. Mesmo com o baixo rendimento, atleta voltou a ser utilizado contra o Palmeiras, pelo Brasileirão

05/07/2024 - 06h00min Atualizada em 05/07/2024 - 10h16min