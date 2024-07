O primeiro gol do Juventude sobre o Grêmio expôs falha do goleiro Rafael Cabral, que não conseguiu chegar no chute distante e lento de Gilberto, e reascendeu a discussão sobre o polêmico "rodízio" de goleiros de Renato Portaluppi. Marchesín, titular nos cinco jogos anteriores, sequer ficou no banco de reservas no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.