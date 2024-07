O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o São Paulo na noite desta quarta-feira (17), no Estádio Morumbi. O único gol da partida foi marcado por Lucas Moura aos nove minutos do primeiro tempo. Esta foi a 10ª derrota do tricolor gaúcho no Brasileirão e com o resultado a equipe de Renato Portaluppi segue afundada no Z-4 da competição.