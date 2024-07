O Grêmio perdeu a 10ª partida no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, no Morumbi, o Tricolor levou 1 a 0 do São Paulo e segue afundado no Z-4 com 11 pontos após 15 jogos disputados, e na frente apenas do Atlético-GO e Fluminense na tabela. Depois de um primeiro tempo de completo domínio paulista, a equipe comandada interinamente por Alexandre Mendes desperdiçou uma série de boas oportunidades na segunda etapa para empatar.