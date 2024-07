O Grêmio, enfim, volta a estar fora do Z-4 ao fim de uma rodada do Brasileirão. Desde a derrota para o Botafogo, em 16 de junho, o Tricolor convivia com o fantasma do rebaixamento. Mas a vitória sobre o Vasco no último domingo deixa o time de Renato Portaluppi fora do Z-4 pela primeira vez após 11 rodadas.