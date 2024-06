Depois de golear o The Strongest, pela Libertadores, e fazer do Couto Pereira sua casa, o Grêmio acabou derrotado pelo Bragantino, pelo Brasileirão, jogando novamente no estádio do Coritiba neste sábado (1º). O placar de 2 a 0 impede o Tricolor de se aproximar dos primeiros lugares da classificação. GZH aponta três motivos que ajudam a explicar a derrota gremista.