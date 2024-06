O Gre-Nal 442 marcou mais uma derrota do Grêmio no Brasileirão. Após nove partidas, o Tricolor soma só seis pontos. O resultado deixou o Tricolor na vice-lanterna da competição. Após mais esse fracasso, ZH aponta três lições que o clássico deve deixar para Renato Portaluppi na busca por reação no Brasileirão.