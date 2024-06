O retrospecto recente do Atlético-GO atuando como mandante no Brasileirão poderá ser um trunfo para o Grêmio interromper a série de seis partidas sem vencer na competição, no confronto desta quarta-feira (26). Em cinco jogos, o Dragão acumula quatro derrotas jogando em casa e apenas um empate. Um aproveitamento de apenas 6,66%.