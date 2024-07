A vitória sobre o Fluminense neste domingo (30), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, reforçou o discurso de Renato Portaluppi de que é questão de tempo para o Grêmio subir na tabela. Ainda no Z-4, o Tricolor interrompeu o ciclo de seis derrotas e um empate em sequência no Brasileirão e voltou a vencer no retorno ao Rio Grande do Sul após cerca de 40 dias com treinos e jogos longe de casa.