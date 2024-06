João Pedro Galvão desembarcou em Porto Alegre com a expectativa de ser um substituto à altura de Luis Suárez. O uruguaio foi embora no final da temporada de 2023, mas o camisa 11 do Grêmio não conseguiu corresponder aos anseios dos gremistas. A compreensão deu lugar às vaias e, mesmo com a confiança do técnico Renato Portaluppi, a paciência dos torcedores passou a inexistir.