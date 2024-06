O jogo contra o Bragantino, neste sábado (1º), é considerado uma espécie de "vestibular" para os reservas do Grêmio. Com os titulares preservados para o jogo contra o Huachipato-CHI, na terça (4), pela Libertadores, diversos atletas tentam aproveitar a oportunidade para conquistar uma vaga na equipe de Renato Portaluppi em uma temporada em que, mais do que nunca, o treinador adotará o rodízio no elenco.