Para esta partida contra o Estudiantes vamos com força máxima a fim de conquistar o primeiro lugar do grupo e mostrar para a América a que viemos. Quando falo em força máxima, preciso pontuar que alguns jogadores talvez comecem no banco, como Cristaldo, que está pendurado com dois cartões amarelos e talvez seja poupado do último jogo da primeira fase, antes de zerar os cartões para as oitavas de final.