O Grêmio rebateu a manifestação da Arena Porto-Alegrense sobre o imbróglio que envolve o depósito do seguro do estádio, atingido pela cheia do Guaíba. Segundo a gestora da casa gremista, houve um pedido de "suspensão dos pagamentos do seguro". Conforme o presidente Alberto Guerra, porém, o termo "suspensão" está equivocado e o objetivo da ação do Tricolor é outro.