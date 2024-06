O Grêmio entra em campo com dois objetivos nesta quarta-feira (19), às 20h, quando encara o Fortaleza na Arena Castelão. O primeiro é buscar um resultado positivo para tentar deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. O segundo é encontrar soluções para os problemas da equipe às vésperas do Gre-Nal do próximo sábado, em Curitiba.