Palco da decisão entre Grêmio e Huachipato, nesta terça (4), pela Libertadores, Talcahuano ainda guarda as cicatrizes de uma tragédia semelhante à vivida em maio pelo Rio Grande do Sul. Em 2010, um tsunami sem precedentes matou centenas, desalojou milhares, devastou casas, destruiu indústrias e provocou meses de caos na região da costa sul do Chile.