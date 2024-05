O Grêmio apresentou nesta sexta-feira (24) seu novo uniforme oficial para a temporada 2024, fazendo uma homenagem ao título da primeira Copa do Brasil conquistada pelo clube, em 1989. A camisa feita em parceria com a Umbro faz referência à usada naquele campeonato. Além disso, parte do lucro das vendas será destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O novo uniforme irá estrear já no confronto com o The Strongest, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (29).