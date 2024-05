A equipe do Grêmio está realizando a sua preparação para retornar ao futebol em São Paulo, no CT do Corinthians. Após mais de uma semana de treinamentos e com testes realizados, o técnico Renato Portaluppi e o presidente Alberto Guerra concederam entrevista coletiva para falar sobre o momento do clube em meio a catástrofe que vive o Rio Grande do Sul.