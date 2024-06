Apesar de ocorrer a cerca de 740 quilômetros de Porto Alegre, a goleada por 4 a 0 no retorno ao futebol teve contornos caseiros para o Grêmio. Na entrevista coletiva após o triunfo sobre o The Strongest nesta quarta-feira (29), Renato Portaluppi agradeceu ao apoio das mais de 23 mil pessoas que compareceram no Couto Pereira, em Curitiba.