O Grêmio anunciou no início da noite desta segunda-feira (6) que retirou todos os jogadores e funcionários que estavam no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O local abriga os atletas das categorias de base alojados pelo clube. Segundo o comunicado enviado pelo Tricolor, o prédio que serve de alojamento não foi invadido pela água.