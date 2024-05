O Grêmio alugou um barco para enviar, nesta segunda-feira (6), alimentos aos atletas e aos funcionários das categorias de base que estão "ilhados" nos alojamentos do CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A operação terá o apoio do centroavante Diego Costa, que mora na região, e se prontificou a recepcionar a embarcação e levar os mantimentos por terra até o local onde estão os garotos.