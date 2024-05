A Arena do Grêmio não servirá mais como abrigo para as vítimas da enchente. O estádio, que chegou a acolher mais de 500 moradores dos bairros Farrapos e Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, sofre com a ausência de luz a água. Com isso, por falta de infraestrutura para abrigar as pessoas, a casa gremista terá de dispensar os mais de 300 acolhidos no momento.