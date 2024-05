Um dos atletas do Corinthians que recepcionaram a delegação do Grêmio neste período de treinos nas dependências do clube paulista foi o atacante Pedro Henrique, gaúcho de Santa Cruz do Sul e identificado com o Inter. O atleta conversou com a reportagem de GZH na porta do CT, quando chegava para a atividade da manhã desta terça (21), e disse que o gesto corintiano com o Tricolor é uma das provas da força do futebol neste período em que o Rio Grande do Sul precisa se reconstruir.