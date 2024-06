Provável titular na retomada do futebol para o Grêmio, Dodi sabe que o jogo desta quarta-feira (29) vale muito mais do que a pontuação e possibilidade na classificação às oitavas de final da Libertadores. O volante comentou que os jogadores do Tricolor esperam dar alegria aos gaúchos na partida contra o The Strongest, às 19h, no Couto Pereira.