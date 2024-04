O Grêmio está na Argentina onde encara o Estudiantes, na noite desta terça-feira (23), pela terceira rodada da Libertadores. O jogo é considerado por muitos como uma decisão, visto que o Tricolor ainda não pontuou na competição: derrotado por The Strongest, fora, e por Huachipato, em casa. O presidente do clube, Alberto Guerra, acompanhou a delegação gremista na viagem para La Plata e, restando poucas horas para a partida, em entrevista coletiva, destacou: