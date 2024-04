O Grêmio terá novidades na delegação que viaja nesta quinta (25) para Salvador, onde no sábado (27), enfrenta o Bahia, pelo Brasileirão. De lá, o grupo vai direto para o Paraná, onde na terça-feira (30), encara o Operário de Ponta Grossa, pela Copa do Brasil. Além de contar com os retornos de Carballo e Diego Costa, recuperados de lesão, a lista de 27 relacionados conta com os novos reforços: Edenilson e Rafael Cabral. O goleiro, porém, não é opção para a Copa do Brasil, pois já disputou a competição pelo Cruzeiro.