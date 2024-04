Marcelo Grohe voltou a ser pauta no Grêmio. Formado pela base gremista e multicampeão pelo clube gaúcho, o goleiro está em final de contrato com o Al-Ittihad. O vínculo do atleta de 37 anos com a equipe da Arábia Saudita se encerra em junho deste ano e, portanto, ele já pode assinar um pré-contrato com um novo destino.