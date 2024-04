Um dos grandes ídolos da história recente do Grêmio é o goleiro Marcelo Grohe. Desde 2019, quando deixou o Tricolor, o jogador de 37 anos defende o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, destacando-se em diversos momentos. No entanto, na última temporada ele começou a perder espaço e se encaminha para o fim de contrato com a equipe saudita de forma melancólica.