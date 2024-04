A comissão técnica do Grêmio terá uma novidade na partida desta terça-feira (2) em La Paz. É a primeira viagem de Fernando Lázaro, coordenador de Análise e Desenvolvimento, com a delegação. Além dele, Renato terá as companhias do auxiliar técnico Marcelo Salles e dos auxiliares de preparação física, Gabriel Gindri, e de goleiros, Enio Oliveira.