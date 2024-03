Se, por um lado, o centroavante Diego Costa tem caído nas graças da torcida, com três gols em três jogos pelo Grêmio, o seu substituto no jogo contra o Caxias, neste sábado (16), está longe de viver o mesmo clima. JP Galvão entrou aos 35 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu executar bons lances no ataque.