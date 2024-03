A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) denunciou o Grêmio e o vice-presidente de futebol, Antonio Brum, pela confusão durante o Gre-Nal 441, que acabou com a derrota gremista para o principal rival na fase classificatória do Gauchão. A denúncia foi realizada na sexta-feira (1º) e o julgamento será nesta terça (5), às 16h.